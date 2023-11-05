ما هو الشرط الذي وضعه محمود عباس لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بـ"حل سياسي شامل للنزاع".

وقال عباس، خلاله لقاءه بلينكن للمرة الثانية منذ 7 أكتوبر، إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وفي الوقت الذي تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها على قطاع غزة، بدأ دبلوماسيون في الولايات المتحدة والأمم المتحدة تقييم خيارات "ماذا بعد؟" إذا تمكنت إسرائيل من الإطاحة بالحركة التي تدير القطاع، والتحديات التي يواجهونها في هذا الصدد ضخمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن تلك المناقشات تشمل خيارات مثل نشر قوات متعددة الجنسيات بعد انتهاء التصعيد الأحدث في الصراع في غزة وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينيين، لكنها تستبعد السياسيين المنتمين لحماس، ومنح دور مؤقت لملء الفراغ في الأمن والإدارة لدول جوار عربية وإشراف مؤقت من الأمم المتحدة على القطاع.

كما وصف مصدر أمريكي آخر العملية بأنها لا تزال في "طور طرح الأفكار" بشكل غير رسمي.