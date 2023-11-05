مدير المستشفى الكويتي في غزة: الأوبئة والأمراض تنتشر بشكل كبير بين النازحين في الخليج 365 الجنوبية بسبب التكدس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير المستشفى الكويتي في قطاع غزة الدكتور “جمال الهمص”، أن الأوبئة والأمراض المعدية بدأت تنتشر بشكل كبير بين النازحين في الخليج 365 الجنوبية بسبب التكدس.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن تكدس النازحين تسبب في ازدحام المستشفى الكويتي مما ينذر بوقوع كارثة صحية إذا لم يكن هناك تدخل فوري وعاجل.

وأوضح أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات على وشك الانهيار بسبب النقص الشديد في المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية.

وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ضرورة خروج المرضى للعلاج في مصر عبر معبر رفح.