كاتب سياسي: أمريكا تريد إرساء نوع من الهدنة في غزة دون استجابة كاملة للمطالب العربية بوقف شامل لإطلاق النار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “خير الله خير”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إرساء نوع من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، لكن دون استجابة كاملة للمطالب العربية بوقف شامل لإطلاق النار.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي شدد على ضرورة تطبيق هدنة إنسانية بما فيها وفق شامل لإطلاق النار في كافة الأراضي الفلسطينية، مع بدء تطبيق آليات نفاذ متدفق للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا زالت تدعم إسرائيل في عملياتها في قطاع غزة، وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية في رواية الأحداث.