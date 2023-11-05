مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس ما زال تحت القصف الإسرائيلي العنيف منذ أكثر من ساعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ”، أن مستشفى القدس ما زال تحت القصف الإسرائيلي العنيف منذ أكثر من ساعة.

وأضافت في تصريحات لـ “الحدث”، أن محيط المستشفى يتعرض لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ما خلف دمارا هائلا في البنية التحتية لمستشفى القدس، الذي شريان الحياة مأوى لآلاف النازحين في قطاع غزة المحاصر.

وأوضحت أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة على شك الانهيار نتيجة لاستمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.

وطالبت بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية العاجلة حتى تتمكن المستشفيات من مواصلة مهامها.