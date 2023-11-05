بيسكوف: العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى نقطة الصفر

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى الصفر وحتى أقل من الصفر، ومع ذلك، بما أن البلدين يتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار العالمي والاستراتيجي، بطريقة أو بأخرى، فلا بد من استئناف الحوار مع مرور الوقت.

وقال بيسكوف على "تلجرام": "العلاقات عند الصفر، وأود أن أقول إنها حتى أقل من الصفر. لكن بما أن أمريكا ونحن نتحمل مسؤولية خاصة عن الاستقرار العالمي والاستقرار الاستراتيجي، بطريقة أو بأخرى، سيتعين علينا مع مرور الوقت استئناف المحادثات".

كما أشار بيسكوف إلى أنه يتعين على الرئيس الأمريكي اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه روسيا لتمكين الاتصالات على أعلى مستوى.

وقال ردا على سؤال حول الشروط التي يمكن بموجبها إجراء اتصالات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة: "أولا، يجب أن يكون ذلك برغبة متبادلة، واستعداد متبادل، ويجب تهيئة ظروف معينة".

وأكد بيسكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مرارا بأنه مستعد لأي اتصالات. لقد حدث انهيار الأساس الكامل للعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية بمبادرة من الأمريكيين. لذلك، على الأقل، سيتعين على رئيس الولايات المتحدة تغيير موقفه في وقت ما واتخاذ موقف أكثر إيجابية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية. وبعد ذلك ستتم تهيئة الظروف للقاء".