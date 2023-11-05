واشنطن بوست: عباس أبلغ بلينكن عن استعداده للمشاركة في إدارة غزة حال عزل حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميريكية، اليوم الأحد عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب في اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن استعداده للمشاركة في إدارة قطاع غزة حال تم عزل حركة حماس.

وأبلغ بلينكن عباس الذي اجتمع معه في رام الله اليوم، في زيارة هي الأولى للسلطة الفلسطينية منذ بداية الحرب في قطاع غزة قبل شهر، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورًا محوريًا في مستقبل قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكرت "رويترز" نقلًا عن مسؤول أمريكي أن مستقبل قطاع غزة لم يكن محور الحوار بين بلينكن وعباس رغم إبداء الأخير استعدادًا في لعب دور مستقبلي في إدارة القطاع.

وأبلغ الرئيس الفلسطيني بلينكن، أن السلطة ستتحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة في إطار حل سياسي يشمل الضفة بما فيها القدس الشرقي.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي عباس على مساعدته في الحفاظ على استقرار الأوضاع في الضفة الغربية.