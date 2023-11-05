مزقوا جسد "احمد" في الطريق العام.. قرار جديد بشأن 3 متهمين بالقتل في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص لخلافات سابقة بينهم بدائرة قسم أول بنها لجلسة يوم الأربعاء المقبل 8 من شهر نوفمبر للاستماع للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنح قسم أول بنها، والمقيدة برقم 931 لسلة 2023 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 22 مارس 2023، أقدم "م.ع.م" 20 سنة سائق، و"ع.ف.ع" 21 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، و"م.ع.م" 22 سنة، ومقيم بدائرة قسم أول بنها، على قتل "أحمد عوني عبد الفتاح السيد، عمدا مع سبق الإصرار.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض "سكين، وشوم"، بسبب حدوث مشادة سابقة على الواقعة بين المتهم الأول والمجني عليه تطورت إلى تعدي المجني عليه على المتهم الأول بالضرب وانصراف المجني عليه صوب طريقه، ورفقته الشاهد الأول.

واستعان المتهم الأول بالثاني والثالث، وتوجهوا إلى حيث اتجه المجني عليه، وما أن ظفروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما، وحال إشهار المتهمين أسلحة بيضاء أحرزها الأول، وعصا حازها الثاني وإلقاء الثالث لأداه "طوب" عليهما، كال المتهم الثاني عدة ضربات بالأداة على كتفه ورأسه وقدمه وجسده، وحال قيام الأول بمباغتته خلفاً بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين، أحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقية المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين الأول والثالث احتياطيا على ذمة القضية وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.