محافظ القليوبية يُوقف أعمال بناء مُخالف في منطقة الفلل بمدينة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المُخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها.

جاء ذلك خلال إيقاف المحافظ لأعمال بناء مُخالف وإزالة التعدي بالبناء في المهد وإزالة عمدان الدور السادس علوي على مساحة 200 متر مربع بأحد العمارات بشارع الترعة منطقة الفلل بمدينة بنها.

وشدد على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

وأصدر محافظ القليوبية، تعليماته بالتحفظ على مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة، مشددًا على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة كافة صور التعديات ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين.

رافق المحافظ، العقيد ياسر عبد الواحد مأمور قسم ثان بنها، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والرائد أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب سامي عيسى مباحث قسم ثان بنها.