الفلوس بتوجعهم.. طلب برلماني بالضغط على إسرائيل لدفع تعويضات لانبعاثات قنابلها على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، مصر بالتحرك من أجل الضغط على إسرائيل؛ لدفع تعويض عن الانبعاثات التي تخرج نتيجة القصف الجنوني على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة دراسة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، مشيرًا إلى أن التأثيرات السلبية لهذا القصف من انبعاثات تؤثر على مصر على المدى الطويل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أعلن أن إسرائيل أسقطت ما قيمته قنبلتان ذريتان على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 10 آلاف قنبلة سقطت على غزة، في مساحة لا تتعدى 56 كيلومترًا، وشريط عرضه 8 كيلومترات.

ولفت شعبان إلى أن بروتوكول كيوتو الدولي يضع إجراءات صارمة لتعويض المتضرر من المتسبب في الانبعاثات، مؤكدًا أن إسرائيل انضمت في 2004، ومصر في 2005.

ودعا النائب إلى أهمية تحرك الجهات الرسمية؛ لأن انبعاثات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضررها ليس اليوم؛ لكن بعد عشرات السنين، موضحًا أن أعلى نسبة إصابة بأمراض سرطان في اليابان بعد عشرات السنين من واقعة هيروشيما ونجازاكي.

وقال عضو "الشيوخ": ما يحدث من قصف جنوني على غزة لا يضر القطاع فقط؛ بل يضر الشعب اليهودي.. نتنياهو يهد المعبد عليهم، متابعًا: "الناس دي لا تتراجع بدم ولا أشلاء أطفال؛ ولكن وجعهم الفلوس، علشان كده لازم نوجعهم بالمطالبة بالتعويض زي ما بيوجعونا".

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "لا يعبؤون بالدم أو الأطفال.. هذه الجزئية بالقطع تخضع للدراسة"، متابعًا: "حسبي الله ونعم الوكيل".