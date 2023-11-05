شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمود القط يرصد دور مصر لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وهى تؤكد دائما أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ولم يتم إغلاقه".

وأضاف "القط" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": يتم عرقلة معبر رفح وخلق معوقات من الجانب الإسرائيلي حيث يتم قصف الطرق المؤدية للمعبر وما يتم من قصف لسيارات الإسعاف المتجهة للمعبر يعد عائق أمام إنهاء الإجراءات الإدارية وعلى رأسها الإجراءات التأمينية وذلك يؤدي إلى تعطيل أعمال المعبر ويعطل خروج الحالات التى تحتاج الى العلاج في مصر و ايضا خروج الأجانب و بذلك من يتحمل مسؤولية إعاقة الحركة هو الجانب الإسرائيلي لما يمارسه من إجراءات عدوانية تأتي في إطار ما يقوم به من انتهاكات لجميع القوانين والأعراف الدولية التى ترتقي إلى جرائم الحرب التى تستدعي المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع :" يأتي هذا في الوقت الذي يقوم به الشعب المصري عموما والتحالف الوطني للعمل الأهلي متمثلا في حياة كريمة ببذل كل الجهد لتوفير المساعدات اللازمة للأشقاء في فلسطين وخصوصا الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الطبية وذلك بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا ويأتي هذا الدور المجتمعي متكاملا مع الجهد الدبلوماسي للدولة المصرية التى تنجح كل يوم في زيادة وتيرة وحجم المساعدات التى تدخل إلى غزة رغم ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من تعنت و تعقيدات .