شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: رفض مصر إجلاء الرعايا الأجانب لمنع إسرائيل إجلاء جرحى غزة انتصار للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية ، أن مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

وقال"عاشور" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أثمن دور الدولة المصرية لاستمرارها في دعم القضية الفلسطينية ورفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة" مؤكدا أن هذا الأمر هو انتصار للإنسانية، فالإنسانية لا تتجزأ.