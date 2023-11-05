شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: رفض مصر إجلاء الرعايا الأجانب لمنع إسرائيل إجلاء جرحى غزة انتصار للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية ، أن مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.
وقال"عاشور" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أثمن دور الدولة المصرية لاستمرارها في دعم القضية الفلسطينية ورفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة" مؤكدا أن هذا الأمر هو انتصار للإنسانية، فالإنسانية لا تتجزأ.
وأشار إلى أن ما تقوم به مصر هو رفض وعدم قبول للابتزاز الأمريكى الذى يعد غاية فى الانحطاط وهو ما يستهدف خروج الرعاية الأجانب من فلسطين وترك أهل فلسطين لتجويع والقصف الإسرائيلى، وهو الأمر الذى ترفضه مصر من أجل الانتصار للإنسانية.
وشدد عاشور، على أهمية العمل إلى هدنة وأن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته كاملة إزاء ما تقوم به إسرائيل من جرائم وحشية فى غزة، معلنا تأييده لموقف الدولة المصرية وخاصة رفضها إجلاء الرعايا الأجانب لرفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة.
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