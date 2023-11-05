شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن توافر وحدات سكنية بمشروع سكن مصر والإسكان المتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر وحدات سكنية بمشروع سكن مصر والإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة .

وجاءت الوحدات كالتالى:

سكن مصر

عمارة 107 وحدات أرقام (1، 30، 31).

عمارة 108 وحدات أرقام (1، 4، 6، 14، 29، 30، 31، 32).

يستمر الحجز بسكن مصر حتى الأربعاء (8/11/2023م)، وتُجرى قرعة علنية الخميس (9/11/2023م) الساعة 2 ظهرًا بالطابق الرابع فى مبنى النقابة بعد استبعاد مَن سبق استفادته، ويبدأ سداد مقدم حجز الوحدات اعتبارًا من الأحد (12/11/2023م) إلى الأحد (19/11/2023م).

الإسكان المتميز

عمارة 254 وحدات أرقام (2، 3، 5، 8، 12، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 24).

عمارة 256 وحدات أرقام (2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 257 وحدات أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 258 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 6، 7، 9، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

وأوضحت النقابة أنه يستمر الحجز بالإسكان المتميز لمدة أسبوع حتى (12/11/2023م)، وأنه سوف يحدد موعد إجراء القرعة لاحقًا، مشيرة الى أن سعر المتر (7970 جنيهًا) بمشروع سكن مصر فى مدينة العلمين الجديدة، ومبلغ (7210 جنيهات)، بالإسكان المتميز، ويضاف إليه نسبة التميز.