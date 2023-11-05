المقاومة الفلسطينية في غزة تواصل استنزاف سلاح المدرعات الإسرائيلي

واصلت المقاومة الفلسطينية توجيه ضربات لسلاح المدرعات والقوات الاسرائيلية المتوغلة، في قطاع غزة، وحققت إصابات فيها كما أكدت في بلاغاتها العسكرية.

وأعلنت كتائب القسام عن تدمير آليتين للجيش الاسرائيلي، في منطقة الفراحين شرق خانيونس، باستخدام قذائف "الياسين 105".

وفي كمين آخر شرق خانيونس، دمرت الكتائب دبابتين بعد استهداف قوة من الجيش المتوغلة بقذائف "الياسين 105" وسلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون.

وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري، إن مقاتليها دمروا دبابة شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"، وفي إعلان لاحق قالت إن قواتها خاضت اشتباكات خلال ساعات الليل والصباح في ذات المنطقة ودمرت دبابة أيضاً.

وأعلنت عن تدمير 4 دبابات في بيت لاهيا وبيت حانون بقذائف "الياسين 105".

وفي السياق، قصفت آليات الاحتلال المتوغلة غرب "إيرز"، والحشودات في مجمع "مفتاحيم"، ومستوطنة "سيدروت"، والقوات شرق جحر الديك بقذائف الهاون والصواريخ.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة من الجيش الاسرائيلي توغلت، في منطقة الفراحين شرق خانيونس، بالأسلحة المناسبة، وفقاً لبلاغها العسكري.

وأعلنت عن استهداف آليات الاحتلال المتوغلة، في منطقة الكرامة، بالمحور الشمالي الغربي لغزة، بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وصرحت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، في بلاغ عسكري، أن قواتها استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

واستهدفت آلية للجيش الاسرائيلي متوغلة في جنوب شرق حي الزيتون بصاروخين موجهين.