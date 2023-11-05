وزارة الصحة في غزة: على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مصر توفير ممر آمن لخروج الجرحى

حثت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس" على أن توفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مصر ممرا آمنا لخروج الجرحى من القطاع.

وطالب المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على توفير ممر آمن لخروج الجرحى ومرافقة هؤلاء الجرحى وضمان وصولهم الآمن إلى معبر رفح البري حتى يتم خروجهم إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية".

وأضاف مقترحا خيار آخر "أو نطالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بدخول سيارات إسعاف مصرية ووصولها إلى مستشفيات قطاع غزة لنقل الجرحى من مستشفيات قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية لضمان تأمين خروجهم بسلام حتى لا يتم استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي".