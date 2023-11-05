استمرار إغلاق مطار هامبورغ والشرطة تتعامل مع حالة "احتجاز رهينة" بخصوص حضانة طفلة

اعلنت سلطات مطار هامبورغ إن المطار ما زال مغلقا بينما تتعامل الشرطة مع حالة احتجاز يتورط فيها رجل يشتبه أنه مسلح، ويبدو أن القضية تتعلق بنزاع عائلي بخصوص حضانة طفلة.

وأُغلق مطار المدينة الألمانية أمام جميع عمليات الإقلاع والهبوط مساء أمس السبت بعد وصول أفراد من الشرطة بأعداد كبيرة إلى المكان للتعامل مع رجل اقتحم حاجزا في المطار بسيارته ومعه طفلة.

وذكر متحدث باسم الشرطة إن السيارة التي يستقلها رجل (35 عاما) ومعه طفلة (أربع سنوات) متوقفة أسفل طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

واوضحت الشرطة بانه "يجب علينا الافتراض حاليا أن الرجل بحوزته سلاح ناري حي وربما عبوات ناسفة مجهولة النوع". وقالت إن المفاوضين يستعينون بمترجم للغة التركية للتواصل مع هذا الشخص.

وأضافت الشرطة أن أولويتهم الرئيسية هي حماية الطفلة، إذ قالوا إنها سليمة جسديا حسب المعلومات المتوفرة حاليا. وأوضحت الشرطة أن والدة الطفلة أبلغتهم أن الأب كان على تواصل معها.

وقالت سلطات مطار هامبورغ إنه كان من المقرر أن يتعامل المطار مع 286 رحلة جوية تقل نحو 34500 راكب اليوم.