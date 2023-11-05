حزب الله: استهداف ‏موقع الضهيرة بالصواريخ وقذائف المدفعية وتسجيل إصابات مؤكدة

اعلن حزب الله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر يوم الأحد 5/11/2023 باستهداف ‏موقع الضهيرة بالصواريخ وقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

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