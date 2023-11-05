المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت استهداف قاعدة تل البيدر الاميركية غرب الحسكة بالطيران المسير

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق بان "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "تل بيدر" غرب مدينة الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

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