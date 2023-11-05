مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة في القدس لمدَّة سنتين

قرر مجلس الوزراء الاردني في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة في القدس لمدَّة سنتين، برئاسة الشَّيخ عبد العظيم سلهب.

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