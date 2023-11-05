"الوطني الحر" رداً على يعقوبيان: باسيل سيلجأ مرة جديدة الى مقاضاتها اثباتاً لزور اتهاماتها

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار "الوطني الحر"، في بيان، أن "النائب بولا يعقوبيان طالعتنا بمداخلة عبر ـحد البرنامج وتطرقت الى ما اسمته ملف فساد "inkript" مستعملة عبارة (يبدو أن جبران بالدق)".

ولفتت اللجنة، الى أننا "نذكر يعقوبيان بالدعوى القضائية التي اقامها باسيل ضدها في العام ٢٠١٩ بعدما اتهمته زوراً بصفقة ملف البواخر، لتعود وتنكر ما اتهمته به لهذه الناحية امام المحكمة، ثم لتعمد بعدها الى استعمال أساليب المماطلة والتأخير في المحاكمة خوفاُ من صدور حكم يدينها، مما اثبت عدم مصداقيتها".

وأضافت "اليوم عادت يعقوبيان تكرر فعلتها وتلجأ الى اسلوب رمي الاتهامات الكاذبة والباطلة، وبالتالي سيلجأ رئيس التيار، مرة جديدة، الى مقاضاتها اثباتاً لزور اتهاماتها".