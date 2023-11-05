قبلان خلال معاينة جرحى مسعفي الرسالة: جريمة جديدة تضاف الى جرائم العدو باستهداف طواقم الإسعاف

أكّد النائب قبلان قبلان أن جريمة جديدة تضاف الى جرائم العدو باستهداف طواقم الإسعاف والطواقم المدنية المفترض أنهم محميون بالقوانين والأنظمة الدولية التي أصبحت شعاراً فارغاً لدى كبار الدول والأمم وهي تضاف الى ما يجري اليوم في فلسطين من حرب إبادة وقتل وتدمير واستهداف للمستشفيات والمدارس والكنائس والجوامع، قائلاً أن هذه الحرب العبثية والتي تشن على الابرياء والمظلومين بالسلاح الإسرائيلي والأمريكي وبالدعم الغربي الذي يدّعي الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وأيضاً بتخاذل بعض العرب.

‏كلام قبلان جاء خلال زيارته المستشفى اللبناني الإيطالي في مدينة صور للاطمئنان على صحة جرحى مسعفي جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، بحضور مسؤول الصحة المركزي الدكتور زكريا توبة، مسؤول حركة أمل في إقليم جبل عامل علي اسماعيل وعضوي قيادة الإقليم علوان شرف الدين والدكتور حسن قصير، ومسؤول طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال.

وتابع: "نقول للبنانيين والفلسطينيين :انظروا للأعلى وليكن اعتمادكم على الله وسواعد أبنائكم وإيمانكم بقضيتكم ودفاعكم عن أرضكم، سنستمر بالدفاع عن ارضنا وسنستمر بالمواجهة ونحن على يقين ان الفوز سيكون لنا لأننا الى جانب الحق، والدول التي تدعي قيم مزيفة وشعارات كاذبة ستدفع الثمن والتاريخ سيحاسبهم لأنهم يقتلون الابرياء ويمارسون أبشع الجرائم بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني". وختم: "كما انتصرنا فيما مضى بدماء شهداء الجنوب سننتصر بالشهداء الجدد والجرحى وشهداء غزة والنصر سيكون حليف المستضعفين والمظلومين".