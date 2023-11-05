"سرايا القدس": استهدفنا تجمعا لآليات العدو في الكرامة شمال غربي غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح الحسكري لحرمة "الجهاد الإسلامي"، عن "استهداف تجمعا لآليات العدو في الكرامة شمال غربي غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل". بدوره، دعا "الجهاد الإسلامي"، الشعب الفلسطيني، الى "مواجهة شاملة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل المحتل".

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