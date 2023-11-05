المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: إسرائيل تتعمد قتل المواطنين أثناء تنقلهم صوب المناطق التي تدعي أنها آمنة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أننا "لن نتخلى عن القيام بواجبنا مهما استمر واشتد هذا العدوان، ونعمل على تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا".

وكشف البزم، أن "عدد ضحايا العدوان بلغ أكثر من 37 ألفا بين شهيد ومفقود وجريح، والاحتلال يستهدف مراكز الإيواء والمستشفيات لتهجير سكان مدينة غزة"، منناشداً "الضمائر الحية الضغط لوقف العدوان الوحشي على شعبنا".

ولفت الى أن "وسائل الإعلام عاجزة عن القيام بواجبها بسبب استهداف الصحفيين وصعوبة تنقلهم، و الاحتلال كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا"

وأضاف "الاحتلال يتعمد قتل المواطنين أثناء تنقلهم صوب المناطق التي يدعي أنها آمنة".