شكرا لقرائتكم خبر عن تركي يحتجز رهائن في مطار هامبورغ الألماني بسبب نزاع عائلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- أ ف ب

واصلت الشرطة الألمانية، الأحد، مفاوضاتها الطويلة مع رجل تركي مسلّح ويحمل متفجرات لإقناعه بوضع حد لعملية احتجازه رهائن على مدرج مطار هامبورغ.

ولا يزال الرجل البالغ 35 عاماً يحتجز ابنته البالغة أربع سنوات في سيارة ركَنَها عند أسفل طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، بعدما اقتحم بها مدخل المطار قرابة الساعة الثامنة مساء السبت مطلقاً عيارات نارية، في محاولة منه لأخذها إلى تركيا.

وأوضحت السلطات أن الرجل على خلاف مع زوجته في شأن حق حضانة الطفلة.

وأشارت الشرطة عبر حسابها على شبكة «إكس» إلى أن مفاوضيها «ما زالوا يتواصلون» مع الرجل، وأضافت: «نعتقد راهناً أن بحوزته سلاحاً محشواً بالرصاص، وربما متفجرات»، لا يمكن تحديد طبيعتها الدقيقة في هذه المرحلة.

وفي البداية، طلب هذا الأب، وهو تركي الجنسية بحسب صحيفة «بيلد»، تمكينه من الانتقال بالطائرة إلى تركيا، لكنّ «هذا لم يعد موضوع المفاوضات» الجارية، بحسب ما أوضح ناطق باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس الأحد.

وعُلقت حركة الملاحة في مطار هامبورغ مساء السبت، وستستمر كذلك الأحد حتى إشعار آخر.

وقالت الناطقة باسم الشرطة ساندرا ليفغرون لمحطة «إن دي آر» التلفزيونية العامة: «نعتقد أن وضع الطفلة جيد جسدياً، وهذا ما يمكننا ملاحظته وما تبيّن لنا من المحادثات الهاتفية مع مرتكب الواقعة، يمكننا سماع الطفلة في الخلفية».

لكنها امتنعت عن التعليق على الحالة النفسية التي تعيشها الطفلة الصغيرة.

وأضافت: «نحن نتحدث مرة أخرى» مع الوالد، «ونحاول التوصل إلى حل سلمي».

واستقدمت الشرطة متخصّصين نفسانيين وفرق مفاوضين إلى الموقع، إضافة إلى وحدات تدخل.

واقتحم الرجل مدرج المطار مساء السبت بعد تحطيمه حاجزاً عند مدخله، وأطلق النار مرتين في الهواء وألقى زجاجتين حارقتين، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الدافع «خلاف حول حضانة طفل» بين الأب والأم.

وأشارت «بيلد» إلى أن الرجل يحمل الجنسية التركية، وكان يرغب في ركوب الطائرة مع ابنته. وقالت الشرطة إن المفاوضات أجريت باللغة التركية.

وكانت زوجة سائق السيارة أبلغت الشرطة في وقت سابق باختطاف الطفلة من منزلها في شتاده، على مسافة نحو 30 كيلومتراً من هامبورغ.

ومساء السبت، اضطرت 17 طائرة كان من المقرر أن تهبط في مطار هامبورغ تحمل 3200 راكب، إلى تغيير مسارها. أما الرحلات التي كانت مقررة الأحد، من حيث المبدأ، فيبلغ عددها 286 تحمل 34500 مسافر.