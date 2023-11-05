شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: 100 بريطاني غادروا غزة ونأمل بخروج المزيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قال أوليفر داودن نائب رئيس الوزراء البريطاني الأحد، إنه تم إجلاء أكثر من 100 بريطاني من غزة، وإن الحكومة تأمل بأن يتمكن المزيد من المغادرة، بينما حث على إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر.

وفُتح معبر رفح لإجلاء أعداد محدودة لثلاثة أيام الأسبوع الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه قطر، ويهدف إلى السماح لبعض من حملة جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وبعض المصابين من غزة بالخروج من القطاع.

وقال داودن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «أكثر من 100 مواطن استطاعوا العبور من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح، من المحبط جداً إغلاق المعبر أمس».

وأضاف «نتواصل بشكل وثيق جداً، ونأمل أن يُعاد فتح المعبر مجدداً لتمكين مواطنين بريطانيين أكثر من المغادرة».

وتحث بريطانيا على فرض هدنات إنسانية في قصف إسرائيل لقطاع غزة لكنها لم تدع إلى وقف كامل لإطلاق النار قائلة، إن إسرائيل لها الحق في حماية نفسها بعد شن حركة حماس الشهر الماضي الهجوم الأكثر دموية على اليهود منذ المحرقة.

ولقي 12 بريطانياً على الأقل حتفهم في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وقال داودن إن ثلاثة بريطانيين ما زالوا في عداد المفقودين، لكنه لم يستطع أن يقطع ما إذا كانوا محتجزين كرهائن.