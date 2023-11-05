انت الان تتابع خبر تركيا.. منع متظاهرين من اقتحام قاعدة "إنجرليك" الامريكية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH" التركية نظمت مسيرة أطلق عليها اسم "قافلة الحرية من أجل فلسطين"، وصلت إلى قاعدة إنجرليك بعد أن انطلقت من اسطنبول، وانضمت إليها سيارات من مدن أخرى بمبادرة من أصحابها.

وطالب المتظاهرون "بإغلاق القاعدة احتجاجا على التصعيد في قطاع غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل".

وحسب وكالة DHA التركية فإن "الاحتجاج كان سلميا، وأغلقت الشرطة بعض الطرق، لكن لحظة ما حاولت مجموعة من المتظاهرين اقتحام القاعدة".

وقالت الوكالة إن "الشرطة والضباط استخدموا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين".