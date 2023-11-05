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بعد إسرائيل.. إيران تهدد أميركا بـ"ضربة شديدة"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني،: "نصيحتنا للأميركيين هي أن يوقفوا الحرب في غزة فورا ويطبقوا وقف إطلاق النار".

وأضاف، "وإلا فسيتعرضون لضربة شديدة".

ويوم أمس السبت، قال السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي، إنه "إذا تدخلت إيران في يوم ما (بحرب غزة)، فسيدفن الصهاينة في البحر الأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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