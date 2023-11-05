شكرا لقرائتكم خبر عن نيودلهي تمدد إغلاق المدارس الابتدائية بسبب تسمم الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأحد، تمديد إغلاق المدارس أمام المراحل الدراسية الايتدائية إلى المرحلة الخامسة حتى 10نوفمبر الجاري، في ظل مستويات تلوث الهواء المرتفعة.

وأشارت إلى أنه ليس مطلوبًا إغلاق المدارس بالنسبة للمراحل الدراسية من 6 حتى 12، ولكن أمامها خيار اللجوء إلى التعليم عند بعد إذا رغبوا في ذلك.

دخان سام

قالت وزيرة تعليم دلهي، اتيشي، في بيان: "في ظل استمرار ارتفاع مستويات التلوث، سوف تبقى المدارس الابتدائية في دلهي مغلقة حتى 10 نوفمبر الجاري.

أما بالنسبة للمراحل الدراسية من السادسة حتى الثانية عشر، فإن المدارس أمامها خيار التحول للتعليم عند بعد".

ومازالت هناك طبقة خانقة من الدخان السام تخيم على سماء دلهي اليوم، ما دفع الأطباء للإعراب عن قلقهم بشأن ارتفاع حالات الاصابة بأمراض التنفس والعيون بين الأطفال وكبار السن.