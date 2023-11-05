شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تواجه أضرارًا بالمليارات بسبب الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار تحليل إلى أن الطقس السيء، الذي اجتاح إيطاليا، هذا العام وضرب المناطق الحضرية ودمر المحاصيل، في العديد من المناطق، سيكلف البلاد المليارات.

وأضاف التحليل، الذي نشرته صحيفة "سول 24 أور"، اليوم الأحد، أن أكبر شركات تأمين تواجه بالفعل أكثر من ثلاثة مليارات يورو (2ر2 مليار دولار)، في صورة أضرار ناجمة عن الفيضانات والأعاصير، التي اجتاحت منطقتي "فينيتو" و"إيميليا روماجنا"، في وقت سابق من هذا العام، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت هيئة الحماية المدنية إنه من المؤكد أن يرتفع العدد الإجمالي للقتلى، في أعقاب أمطار مميتة، تركزت في "توسكاني" والمناطق الشمالية، في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وحدوث أضرار تقدر بالفعل بما يزيد على 300 مليون يورو.

وخصصت الحكومة الإيطالية حوالي خمسة ملايين يورو من المساعدات ووعدت بالمزيد. وانحسر منسوب مياه الفيضانات في العديد من المناطق، أمس السبت، رغم أن منسوب المياه ظل مرتفعا في بعض الأماكن خاصة على طول نهر بيسينسيو الذي فاض على ضفافه.

وهناك آلاف الأسر في توسكاني بدون كهرباء. كما جرى فرض قيود على إمدادات مياه الشرب في بعض المناطق.