شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: استهداف المستشفيات فى غزة جزء من خطة تصدير الأزمة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية إن مخطط حكومة الحرب فى إسرائيل هو الدفع بالأزمة فى اتجاه مصر سواء من خلال الإجراءات الخاصة بملاحقة المستشفيات داخل القطاع واستهدافها بصورة كبيرة ومحاولة إخراجها من الخدمة، بالإضافة إلى فتح بنك الأهداف لتصدير أزمة فى القطاع واستهداف البنية الأساسية لوقف خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضاف فهمي فى تصريحات لـ"الخليج 365":"إسرائيل تهدف إلى أن يصبح قطاع غزة غير مؤهل او صالح للحياة ويتطلب الأمر خروج المواطنين من مناطق الشمال والشمال الشرقي فى اتجاه الوسط والجنوب وزحزحتهم نحو مصر ".

وأوضح فهمى أن الأزمة واضحة للغاية فى ظل صمت دولى ورغم أن الأمم المتحدة ذكرت أن الأثر الإنساني للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة كارثي، ومنظمة الفاو حذرت من ان سكان القطاع يضطرون لشرب مياه غير نظيفة.

وتابع:"الهدف الآن هو تصدير الأزمة إلى مصر وأتوقع أن يتبنى مؤتمر فرنسا فى 9 نوفمبر القادم فكرة إعادة إعمار القطاع حتى لو بشكل محدود ليضمن بذلك العمل على أعادة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب للقطاع فى مناطق محددة "، وطالب فهمى بدور للمنظمات الدولية لمواجهة العمل الإجرامى الذى تقوم به السلطات الإسرائيلية فى هذا التوقيت.