شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة الشيوخ" توصي بإنشاء صندوق استثمار لتنظيم مسار رحلة العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أبدت اهتماما كبيرًا بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر منذ دور الانعقاد الماضي للمجلس، لأهمية إحياء وتفعيل المسار للسياحة، وذلك من خلال مناقشات الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيلة اللجنة، حيث ناقشت اللجنة دراسة مسار العائلة المقدسة، على مدى أربعة عشر اجتماعا منذ الانعقاد الماضي، اجتهدت خلالها في مناقشة والاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقضية وانتهت إلى التوصل إلى العديد من التوصيات والنتائج، حيث انتهت إلى التقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأكد مسلم، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة النهائي والتوصيات حول دراسة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، أهمية إحياء مسار العائلة المقدسة للسياحة الدينية في مصر كعامل جذب سياحي خاصة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم السياحة في توقيت مهم.

واستعرضت النائبة سها سعيد، مقدمة الدراسة ووكيلة اللجنة، وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الاجتماع أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير لمناقشتها من أعضاء اللجنة.

وقالت سعيد، إن مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 25 نقطة إلا أن المشروع القومي لإحياء مسار العائلة بوزارة السياحة حدد العمل على تطوير 14 نقطة فقط، حيث تم مناقشة المسئولين عن المشروع القومي لمسار العائلة المقدسة خلال اجتماعات اللجنة وتم الاستماع إلى تحركات الوزارات المعنية وخطة التطوير بالمحافظات والمدن وخطة تطوير نقاط المسار خلال الفترة الماضية والموازنات المخصصة للتطوير وتتضمن مناطق سياحية وكنائس وطرق ومطارات .

وأشارت وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار، إلى أهمية موقف اليونسكو والتحرك المصري من أجل ترويج مسار العائلة المقدسة في مصر، وتنبع أهميته كتكملة للحج الديني وليس مجرد مزارات ضمن سياحية دينية.

وقالت النائبة سها سعيد، إن تقرير اللجنة الذي أوصى بضرورة توحيد جهة إدارة تطوير المسار، حيث تقترح عمل مشروع قانون لإنشاء صندوق استثمار مسار رحلة العائلة المقدسة، يوضح أهداف الصندوق وطريقة عمله لتنظيم أنشطة مسار العائلة المقدسة توضح موارد الصندوق.

وأكدت على أن التوصيات تشدد على أهمية أن يكون هناك إدارة موحدة لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية تتولى تنظيم رحلات مقننة وميسرة ووضع خطط التنمية الشاملة لنقاط المسار، ووضع خطة تسويق المسار لأنه من المهم أن تكون هناك جهة موحدة، مشيرة إلى أن هناك 40 توصية للجنة في التقرير.