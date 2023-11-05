مجلس رؤوساء الكنائس في الأردن يطلب إلغاء جميع فعاليات ومظاهر عيد الميلاد احتراما لشهداء غزة وفلسطين

طلب مجلس رؤوساء الكنائس في الأردن في بيان، إلغاء جميع فعاليات وأنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد الاحتفالية لهذا العام احتراما للشهداء في غزة وعموم فلسطين.

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