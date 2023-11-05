نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مراسلين عسكريين ومسؤولين سابقين، صدمتهم الكبيرة من خسائر القوات الاسرائيلية في حربها على قطاع غزة، وسط تزايد تخوفاتهم من تزايد التعاطف العالمي مع غزة.
واعتبرت المراسلة الحربية لصحفية "يسرائيل هيوم" ليلاخ شوبيل إن "الأعداد المعلنة لقتلى الجيش الاسرائيلي "لا يمكن استيعابها"، مشيرة إلى أنها قاربت نصف القتلى في حرب عام 67. وبينت أن التقديرات تشير إلى أنه كلما توغل الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، "كانت المعارك أصعب والضحايا أكثر".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن الجنود الإسرائيليين يُقتلون في غزة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في حرب 2014 التي شنّها الاحتلال على القطاع .
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى وخسائر الجيش الاسرائيلي في غزة لا يمكن استيعابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.