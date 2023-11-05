وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى وخسائر الجيش الاسرائيلي في غزة لا يمكن استيعابها

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مراسلين عسكريين ومسؤولين سابقين، صدمتهم الكبيرة من خسائر القوات الاسرائيلية في حربها على قطاع غزة، وسط تزايد تخوفاتهم من تزايد التعاطف العالمي مع غزة.

واعتبرت المراسلة الحربية لصحفية "يسرائيل هيوم" ليلاخ شوبيل إن "الأعداد المعلنة لقتلى الجيش الاسرائيلي "لا يمكن استيعابها"، مشيرة إلى أنها قاربت نصف القتلى في حرب عام 67. وبينت أن التقديرات تشير إلى أنه كلما توغل الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، "كانت المعارك أصعب والضحايا أكثر".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن الجنود الإسرائيليين يُقتلون في غزة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في حرب 2014 التي شنّها الاحتلال على القطاع .