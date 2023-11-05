كشف تقرير جديد لصحيفة "الموندو" الإسبانية أن إسرائيل تستخدم المرتزقة منذ 7 تشرين الاول، وتحدثت الصحيفة مع المرتزق الإسباني بيدرو دياز فلوريس المعروف بانتمائه للنازيين الجدد.
وصرح بيدرو دياز فلوريس كوراليس، وهو مرتزق إسباني، قاتل في أوكرانيا ضد القوات الروسية، أنه "يقاتل الآن تحت أوامر إسرائيل في غزة". وفي مقابلته مع صحيفة "إلموندو"، شرح المرتزق بالتفصيل الظروف التي يعمل فيها واعترف بأنها "جيدة". وقال "لقد جئت من أجل المال. إنهم يدفعون بشكل جيد للغاية ويقدمون معدات جيدة ووتيرة العمل هادئة. الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع، بغض النظر عن المهام التكميلية". حوالي 7800 يورو في أسبوعين.
وأكد المرتزق الإسباني أنه متواجد في "مرتفعات الجولان المحتل"، وأوضح "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة أو فرق القوات المسلحة الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة". وأضاف "نحن لا نقاتل حماس بشكل مباشر ولا نشارك في عمليات هجومية".
كانت هذه تفاصيل خبر الموندو الإسبانية: إسرائيل تستخدم مرتزقة ينتمون للنازيين الجدد في غزة مقابل 3900 يورو في الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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