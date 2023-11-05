أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصف "نيريم" و"العين الثالثة" و"صوفا" و"نير اسحاق" "أفيف شالوم" برشقات صاروخية مركزة. في الوقت ذاته، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس" و"القسام" قصفوا مواقع إسرائيلية وقاعدة عسكرية برشقات صاروخية مركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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