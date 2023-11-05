قوى الأمن أوقفت مروّج مخدرات ينشط في محلّة المشرّفيّة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "بنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي لكشف المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحد المروّجين الذي ينشط في محلّة المشرّفيّة – الضّاحية الجنوبيّة، وهو المدعو: م. م. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم تجارة مخّدرات".

ولفتت المديرية، أنه "بتاريخ 31-10-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في المحلّة المذكورة، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة، جرى ضبطها"، موضحةً أنه "أثناء عملية التوقيف، أقدم على شهر مسدس حربي بوجه عناصر الدورية محاولا إطلاق النّار باتجاههم، إلّا أنّهم تمكّنوا من السّيطرة عليه وتجريده من سلاحه وضبطه مع /6/ طلقات صالحة للاستعمال".

وذكرت أنه "خلال تفتيشه والدراجة، تم ضبط كميّات من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف ودفتر ورق لف سجائر، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في المشرّفيّة"، مؤكدةً أن "الموقوف أودع والمضبوطات لدى المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص".