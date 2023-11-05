شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مسيرة كانت تقترب قادمة من لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - رويترز

قال الجيش الإسرائيلي الأحد، إن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه إسرائيل من لبنان، وإنه تم اعتراضها بينما كانت فوق أراضٍ لبنانية، مضيفاً أنه رد أيضاً بالمدفعية على مصادر نيران أطلقت من لبنان.

وقال حزب الله اللبناني الذي يتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية على الحدود منذ شهر، إنه استهدف ثلاثة مواقع إسرائيلية على الحدود باستخدام صواريخ موجهة وأسلحة أخرى.

تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل منذ أن دخلت حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في أسوأ حرب بينها وبين إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد الطائرة المسيرة وهي تحلق داخل لبنان باتجاه إسرائيل، وأضاف: «تم تعقب الطائرة المسيرة بواسطة أنظمة الكشف والتحكم واعترضها بنجاح الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي في أجواء لبنان».

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية نقلت في وقت سابق عن مراسل لها، أن حزب الله أسقط طائرة مسيرة معادية فوق جنوب لبنان، ولم يصدر تعليق من حزب الله على التقرير.

وأعلن حزب الله لأول مرة استخدام الصواريخ المضادة للطائرات خلال الأعمال العدائية التي اندلعت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.