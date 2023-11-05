شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 7 أشخاص.. توسكانا الإيطالية تستعد لموجة جديدة من الأمطار الغزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما-أ.ف.ب

يتوقع هطول مزيد من الأمطار «الغزيرة أحياناً»، الأحد، في منطقة توسكانا الإيطالية حسبما حذر حاكمها أوجينيو جياني على «فيسبوك»، بعد مرور يومين على أحوال جوية سيئة خلّفت سبعة قتلى.

وقال إنه من المتوقع هطول أمطار يبلغ منسوبها 30 ملم في مناطق معينة من توسكانا، مضيفاً على موقع «إكس» أن خطاً محلياً للسكك الحديد توقف عن العمل وسُجلت انزلاقات تربة، بدون وقوع ضحايا.

وبالقرب من بيستويا، خرج نهر عن مجراه جراء الفيضانات متسبباً بوضع «حرج جداً»، وفقاً لرئيس البلدية المحلي غابرييلي روميتي.

وكتب على «فيسبوك»: «على السكان الصعود إلى الطوابق العليا للأبنية، وعدم الخروج إلى الشوارع أبداً. ونتوقع أيضاً حدوث مشاكل بسبب رياح عاتية، وإذا تمكنتم تجنبوا القيادة».

وحتى مساء السبت، كان نحو خمسة آلاف منزل بدون كهرباء، وفقًا لشركة توزيع الطاقة إينيل. وأعلن حاكم المنطقة عن «عمليات إجلاء كإجراء احترازي» منذ مساء السبت لأكثر من ألف شخص من المناطق التي ضربتها الموجة السابقة.

وأكد أحدث تقرير عن مرور العاصفة سياران في إيطاليا ليل الخميس الجمعة وقوع سبعة قتلى وفقدان شخص في توسكانا.

وقالت الحماية المدنية الإيطالية إن خمس مناطق في وسط إيطاليا وشمالها بينها توسكانا كانت، الأحد، في حالة «تأهب برتقالي»، أي أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى للتأهب.

ومع ذلك، لم تمنع موجة الطقس السيئ التي تضرب أوروبا الغربية بأكملها المهاجرين من التوجه إليها. ووصل قارب صيد على متنه نحو 400 شخص مساء السبت، إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة القريبة من سواحل شمال إفريقيا، ورافقهم خفر السواحل الإيطاليون، بحسب تقارير إعلامية.