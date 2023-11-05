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نتنياهو: لن نوقف إطلاق النار في غزة قبل عودة الأسرى

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة- رويترز

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، لحين عودة جميع الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وعددهم أكثر من 240.

وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل: «لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم».

في الأثناء، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: إن ما لا يقل عن 9770 فلسطينياً، بينهم 4008 أطفال، قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ بدء التصعيد الأخير.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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