شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: أكثر من 300 أمريكي خرجوا من غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أعلن مستشار في البيت الأبيض، الأحد، أنه تم إجلاء أكثر من 300 أمريكي أو مقيم أمريكي وأفراد أسرهم من قطاع غزة.

وقال جوناثان فاينر أحد مستشاري الأمن القومي في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: إنه «خلال الأيام القليلة الماضية، وعبر مفاوضات مكثفة مع كل الأطراف المعنية بالنزاع، تمكنا من إجلاء أكثر من 300 أمريكي أو مقيم دائم بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم».

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر أنه «لا يزال هناك عدد من الأمريكيين داخل غزة». وقال فاينر: «من الواضح أن هذه أولوية رئيسية وسنواصل العمل عليها حتى يتمكن كل أمريكي يريد المغادرة من القيام بذلك».

وتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر، الأربعاء، بعد أسابيع من الحرب، ما أتاح مغادرة عدد من الفلسطينيين المصابين وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وأعلنت مصر أنها تستعد لاستقبال سبعة آلاف أجنبي ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. لكن حكومة غزة علقت إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر، السبت.

واتهم مسؤول كبير في البيت الأبيض، الجمعة، حماس باستغلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية لفتح المعبر لإخراج مقاتليها من غزة. وقال المسؤول إن ثلث الأسماء على لائحة قدمتها حماس لفلسطينيين يحتاجون لاجلاء طبي تعود لعناصر من حماس ومقاتلين. ويأتي أحدث إحصاء للأمريكيين الذين تم إجلاؤهم، الأحد، بعد أن أعلن البيت الأبيض أن حوالي 80 أمريكياً وعائلاتهم غادروا الأربعاء والخميس.