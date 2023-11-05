شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان: أناشدكم أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان- رويترز

أطلق بابا الفاتيكان، الأحد، نداء عاجلاً لوقف الصراع في غزة، داعياً إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدة المصابين، من أجل تخفيف الوضع «الخطر جداً».

وقال البابا فرنسيس، أمام حشد في ساحة القديس بطرس: «أواصل التفكير في الوضع الخطِر في فلسطين وإسرائيل؛ حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم. أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار». وقال: «آمل أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات، من أجل تجنب تصاعد في الصراع، وأن تتم مساعدة الجرحى، وأن تصل المساعدات إلى سكان غزة، حيث الوضع الإنساني خطِر جداً».

وجدد بابا الفاتيكان دعواته لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس، خلال هجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مع التركيز على الأطفال الذين قال: «يجب أن يعودوا إلى أهلهم».

وأكد: «لنفكر في الأطفال، جميع الأطفال المتورطين في هذه الحرب، في أوكرانيا وغيرها من الصراعات: بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم». ودعا البابا فرنسيس (86 عاماً) بالفعل إلى فتح ممرات إنسانية، وقال: إن حل الدولتين ضروري؛ لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.