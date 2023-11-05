انت الان تتابع خبر مستشفى شهداء الأقصى: 70% من القتلى والجرحى لدينا من الأطفال والنساء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبري أن "جثامين الشهداء التي وصلت إلى المستشفى بلغ عددها 2100 والجرحى 5000".

وأشار إلى أن "نوعية الإصابات التي تصل إلى المستشفى معقدة ونعمل بمبدأ المفاضلة بين الجرحى".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن "مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة".



وقتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

وتشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الاول الماضي، نفذت خلالها عددا كبيرا من الهجمات الدامية أبرزها قصف المستشفى المعمداني والكنيسة الأرثوذكسية، كما قصفت مخيم جباليا في عدة هجمات صاروخية، بالإضافة إلى قصف دام على البريج والمغازي، ومستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي والتركي.

