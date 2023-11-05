القوات الجوية الأوكرانية: قمنا بتدمير سفينة بحرية روسية فـي القرم

كييف ـ د.ب.ا: قال قائد القوَّات الجوِّية الأوكرانية الليفتانت جنرال ميكولا اوليشوك عبر قناته على تطبيق تليجرام إنَّ صاروخًا أوكرانيًّا دمَّر سفينة بحرية روسية جديدة في ميناء كرش في شِبْه جزيرة القرم.

وكان أوليشوك قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو يظهر الهجوم على حوض بناء السفن زاليف في كرش في أقصى شرق شِبْه الجزيرة. ولم يتضح من مقطع الفيديو ما إذا قد تمَّ ضرب السفينة بالفعل.

وأوردت وسائل الإعلام الروسية نبأ الهجوم أيضًا، بناء على معلومات من وزارة الدفاع في موسكو.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية أنَّ حوض السفن تعرض لهجوم صاروخي مساء السبت. وأضافت نقلًا عن وزارة الدفاع، التي أكدت تضرر سفينة، أنَّه من بين 15 صاروخًا استهدفت حوض السفن، أسقطت الدفاعات الجوِّيَّة 13 صاروخًا.

ويُعدُّ حوض بناء سفن زاليف واحدًا من أكبر أحواض السفن في أوروبا الشرقية. وقد فرضت الدول الغربية عقوبات عليه.