كوالالمبور ـ د.ب.ا: استقبل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم نظيره الياباني فوميو كيشيدا لمناقشة التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واتفق إبراهيم وكيشيدا على تعزيز التدريبات المشتركة والتبادلات بين قوَّات الدفاع الذَّاتي اليابانية والجيش الماليزي، حسبما ذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وأكَّد كيشيدا وإبراهيم، في اجتماع عقد في مقر إقامة رئيس الوزراء الماليزي قرب كوالالمبور، أنَّهما لن يتسامحا مع أيِّ محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوَّة، في إشارة على ما يبدو إلى تزايد نفوذ الصين في بحري الصين الجنوبي والشرقي.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني والدفاعي، اتفق الزعيمان على تسهيل التواصل «الاستراتيجي» بين بلديهما، فضلًا عن تنسيق المساعدات الأمنية الرسمية التي تقدمها اليابان إلى ماليزيا وتعزيز التعاون بين خفر السواحل في البلدين.

وقال كيشيدا إنَّ المجتمع الدولي يواجه أزمة معقَّدة، مضيفًا أنَّ اليابان تأمل في العمل مع ماليزيا للحفاظ على نظام دولي حُر ومنفتح قائم على سيادة القانون ولضمان عالم تتم فيه حماية الكرامة الإنسانية.

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان وماليزيا تتفقان على تعزيز التدريبات الدفاعية المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.