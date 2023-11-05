هنية يلتقي خامنئي والكونجرس يحذر طهران

وقالت الوكالة إن اللقاء شهد مناقشة آخر التطورات في غزة والضفة الغربية.
وأضافت أن خامنئي أكد على "السياسة الثابتة لإيران في دعم قوات الفصائل الفلسطينية في مواجهة إسرائيل".
كما شدد خامنئي على "ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والدعم الشامل والعملي من الحكومات الإسلامية لشعب غزة".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد قال يوم الجمعة إن الفصائل الفلسطينية ومختلف الفصائل في المنطقة جاهزة لمواجهة أي سيناريو مع إسرائيل.
وأشار في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل مقداد إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته.
وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما على إسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها لعملية برية.
يشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس ارتفع لأكثر من 9700، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، لقي ما يزيد على 140 فلسطينيا مصرعهم في أعمال عنف وغارات إسرائيلية.
أما في إسرائيل فقد قتل أكثر من 1400 شخص في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والذي أدى إلى بدء القتال.
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