الاحتلال يستأجر مرتزقة في عدوانه على غزة مقابل 3900 يورو

"إنهم يدفعون بشكل جيد للغاية"
وصرح بيدرو دياز فلوريس كوراليس، وهو مرتزق إسباني، قاتل في أوكرانيا ضد القوات الروسية، أنه يقاتل الآن تحت أوامر إسرائيل في غزة.
وفي مقابلته مع صحيفة إلموندو، شرح المرتزق بالتفصيل الظروف التي يعمل فيها واعترف بأنها "جيدة".
وقال "لقد جئت من أجل المال. إنهم يدفعون بشكل جيد للغاية ويقدمون معدات جيدة ووتيرة العمل هادئة. الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع، بغض النظر عن المهام التكميلية". حوالي 7800 يورو في أسبوعين.
"هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة هنا"
وكما ورد في في المقال الذي نشرته الجريدة في الثالث من نوفمبر، فقد أكد المرتزق الإسباني أنه متواجد في "مرتفعات الجولان المحتل" وأوضح "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة أو فرق القوات المسلحة الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة". وأضاف "نحن لا نقاتل حماس بشكل مباشر ولا نشارك في عمليات هجومية".
واسترسل: "نحن مسؤولون عن أمن نقاط التفتيش ومراقبة الدخول على حدود غزة والأردن. هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة هنا وهم يتقاسمون العمل. عادة يقومون بحراسة المنافذ الحدودية بين إليات والعقبة".
وكان إسم بيدرو دياز فلوريس قد ظهر في وقت سابق على شكل نعي على أحد المواقع الإعلانية، بعد أن عرضت روسيا 10 آلاف دولار مقابل رأسه.
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