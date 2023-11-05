الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، محيط مجمع الشفاء الطبي، بقطاع غزة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.

ويكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته بشكل غير مسبوق على مختلف مناطق قطاع غزة، إذ يستهدف مناطق حي الزيتون وحي الصبرة وتل الهوا وحي النصر ومحيط مستشفى الشفاء وشارع الجلاء والرمال ومربع أنصار.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مجددًا في قطاع غزة، بسبب تعرض المسارات الرئيسية للفصل مجددا من الجانب الإسرائيلي.

وتوقفت المولدات الرئيسية داخل المستشفى الإندونيسي نهاية الأسبوع بسبب نفاد الوقود وأصبحت تعمل على المولدات الفرعية لتشغيل الخدمات الحيوية داخل المستشفى كغرف العناية المركزة والعمليات.

وحذرت وزارة الصحة سابقًا قبل توقف المولدات داخل المستشفى الإندونيسي والشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة، من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات، ثم أشارت أمس إلى أن المولدات الفرعية ستتوقف خلال أيام.