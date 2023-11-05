سرقت أموال التبرعات.. العزل والسجن لمديرة وحدة علاجية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مديرة وحدة علاجية بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة، وغرامة 190 ألف جنيه ورد مبلغ يساوي قيمة الغرامة وعزلها من وظيفتها، لاتهامها بالاستيلاء على المال العام.

تعود وقائع القضية رقم 15015 لسنة 2023 جنايات المنتزه ثان عندما كشفت التحريات استيلاء المدعوة "أ.ح.ع" مديرة وحدة علاجية بمنطقة المنتزه على مبالغ مالية وأجهزة طبية من جهة عملها.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة استولت خلال فترة إداراتها الوحدة على أجهزة طبية تبرع بها أحد المواطنين للوحدة تشمل جهاز فحص قاع عين بقيمة 100 ألف جنيه، و"عدسة فلوك، ومنضدة كهرباء، وترابيزة خاصين بالجهاز" بـ 10 آلاف و500 جنيها، وجهاز كي جراحي يقدر ثمنه بـ 25 ألف جنيه.

وأكدت التحقيقات استيلاء المتهمة على مبالغ مالية تبرع بها نفس المتبرع للوحدة الطبية إداراتها بقيمة 25 ألف و100 جنيه، ليبلغ إجمالي الأجهزة و المبالغ المستولى عليها 190600 جنيه.

وكشفت التحقيقات استلام المتهمة الأجهزة والمبالغ المالية من المتبرع رغم عدم اختصاصها ودون اتباع الإجراءات الواجبة، وسلمته خطابات موجهة لمصلحة الضرائب تفيد دخول تلك الأجهزة والمبلغ جهة عملها بمنطقة المنتزه الطبية.

تحرر محضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.