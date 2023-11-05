جامعة المنصورة تعلن جاهزية مستشفياتها لاستقبال مصابي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية الجامعية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء قطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التعليم العالي وفي إطار الدور المجتمعي لجامعة المنصورة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأشار الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، إلى خطة طبية متكاملة لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة في التخصصات المطلوبة كافة، مع وضع كل الإمكانات والتجهيزات من أشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الإصابات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات الواردة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 30، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، محاولات التقدم في عمق القطاع، على وقع تقارير عن قتال ضارٍ يدور من منزل إلى منزل، وسط مزيد من الغارات الجوية التي تسببت في سقوط ما لا يقل عن 200 شهيد في الساعات الماضية.

ويرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 10 آلاف شهيد ثلثاهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من آلاف آخرين من المصابين، وفق مصادر رسمية فلسطينية.