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الحماية المدنية تجابه جحيم مصنع إسفنج في البدرشين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل مصنع للإسفنج مركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من إحدى المنشآت الصناعية بقرية أبوصوير.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي لدعم القوات بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري.

قوات الشرطة بقيادة مأمور قسم البدرشين فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط المصنع، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر دون وقوع مصابين.

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