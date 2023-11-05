وكيل صحة الدقهلية: 27 ألف مواطن تلقوا الخدمات الطبية في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إن ما يقرب من 27 ألف مواطن استفادوا من خدمات اقيام وعيادات طب الفم والأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية خلال شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العينين حققت عدد من الإنجازات خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى ميرا الى رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان بتنظيم 1066 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 5164 مواطنًا.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للأسنان كثفت جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضي، والتي تضمنت تفقد 12 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة، فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 26584 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال أكتوبر الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف أنه تم إجراء قياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها صدر بهوت ودكرنس فضلًا عن إصلاح الأقسام بمستشفى جمصة وشربين.